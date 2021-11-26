Александр Емельяненко продемонстрировал разницу в своём весе двумя фотографиями
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где отметил разницу в своём весе между тем, каким он был два месяца назад, и тем, каким стал сейчас.
«115 кг. Мой вес! Спустя 2 месяца», — подписал фото Емельяненко.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, следующий бой Емельяненко проведёт с представителем Бразилии Марсио Сантосом. Соперники встретятся на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
В общей сложности на счету Александра 29 побед, восемь поражений и одна ничья.
Ранее состоялась церемония взвешивания, по итогам которой Александр оказался на 11 кг тяжелее Сантоса.
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