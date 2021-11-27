Ислам Махачев потроллил Рафаэля дос Аньоса

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на предложение Рафаэля дос Аньоса, адресованное бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Конору Макгрегору. Дос Анбос предложил Макгрегору провести бой в 2022 году и встретиться без охраны.



«Рядом с тобой и не было охраны, чувак», — написал Махачев в своём «твиттере», сделав репост записи дос АНбоса от 17 ноября.



Напомним, дос Аньос и Макгрегор должны были подраться ещё в 2016 году, но бразилец получил травму и был вынужден сняться с поединка.



Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.