Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев потроллил Рафаэля дос Аньоса

Ислам Махачев потроллил Рафаэля дос Аньоса
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на предложение Рафаэля дос Аньоса, адресованное бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Конору Макгрегору. Дос Анбос предложил Макгрегору провести бой в 2022 году и встретиться без охраны.

«Рядом с тобой и не было охраны, чувак», — написал Махачев в своём «твиттере», сделав репост записи дос АНбоса от 17 ноября.

Напомним, дос Аньос и Макгрегор должны были подраться ещё в 2016 году, но бразилец получил травму и был вынужден сняться с поединка.

Макгрегор продолжает заниматься своим здоровьем после того, как получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021