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Марсио Сантос после победы над Александром Емельяненко вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Марсио Сантос после победы над Александром Емельяненко вызвал на бой Магомеда Исмаилова
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Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос после победы над российским бойцом Александром Емельяненко на турнире в Сыктывкаре вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

«Я уже принял реванш от Емельяненко, сказал, что буду его также бить. Но я хочу вызвать сюда Магомеда Исмаилова. Мага, пожалуйста, выйди из своего телефона и выходи на бой», — сказал Марсио Сантос после поединка с Александром Емельяненко.

Напомним, бой Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.

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