Марсио Сантос после победы над Александром Емельяненко вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос после победы над российским бойцом Александром Емельяненко на турнире в Сыктывкаре вызвал на бой Магомеда Исмаилова.



«Я уже принял реванш от Емельяненко, сказал, что буду его также бить. Но я хочу вызвать сюда Магомеда Исмаилова. Мага, пожалуйста, выйди из своего телефона и выходи на бой», — сказал Марсио Сантос после поединка с Александром Емельяненко.



Напомним, бой Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.



Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.



Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.