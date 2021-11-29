Средства от продажи билетов на бой Проводников — Багаутинов пойдут на благотворительность

19 декабря в Москве легендарный боксёр Руслан Проводников возвращается в ринг боем в стиле Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO, прозванный «Сибирским Рокки», проведёт бой с ярчайшим представителем школы ММА, экс-бойцом UFC Али Багаутиновым.
Противостояние российского представителя бокса против бойца ММА пройдёт в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Стоимость билетов варьируется от 1000 рублей до 15 000 в партере.
Бой будет настоящим, а не показательным, и пройдёт по правилам бокса, в весовой категории до 65 кг.
На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.
Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.
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