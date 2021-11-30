Хабиб подпишет в свою лигу несколько экс-звёзд UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о делах своей лиги Eagle FC. По его словам, в 2022 году промоушен дебютирует в США. Кроме того, россиянин сообщил, что в ростере лиги появится несколько бывших звёзд UFC и Bellator.
«В декабре у нас планируется большой турнир в Москве. Следующее шоу пройдёт уже в Майами в конце января. Пока я не хочу называть имён, но мы уже подписали несколько звёзд. 15 января я проведу большую пресс-конференцию в Майами и расскажу об этом. 2022 год будет большим для Eagle FC. Мы подпишем более 15 бойцов по всему миру. Среди них будут и молодые бойцы, и несколько бывших больших звёзд UFC и Bellator. У нас будет несколько больших турниров, некоторые из них пройдут в Майами», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
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