Хамзат Чимаев: можно сказать, я представляю Россию
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Знаменитый боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, какую страну он представляет. Напомним, спортсмен родился и вырос в Чеченской республике. Когда ему было 19 лет, семья переехала в Швецию, поэтому у бойца шведский паспорт.
«Можно сказать, я представляю Россию. Потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне. Я человек мира, представляю весь мир. Зачем говорить: «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
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