Дариуш рассказал, как планирует вести бой с Махачевым
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Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш поделился мыслями о своём следующем поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«На самом деле я не слишком много думаю об Исламе – я думаю о себе. Что я делаю во время боя? Очевидно, что я грэпплер, поэтому я не собираюсь говорить: «О, он грэпплер – поэтому я не могу бороться». Конечно, я буду пытаться это делать. При этом я знаю, как наносить удары, и буду также использовать этот компонент. Я чувствую себя комфортно везде.
Если я захочу бороться, я буду бороться. Если я захочу нанести удар, я нанесу его. Я могу делать всё, поэтому я не беспокоюсь», — сказал Дариуш во время интервью для RT Sport в «Инстаграме».
Дариуш и Махачев сразятся 27 февраля следующего года.
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