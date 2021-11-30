Дариуш рассказал, как планирует вести бой с Махачевым

Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш поделился мыслями о своём следующем поединке с россиянином Исламом Махачевым.



«На самом деле я не слишком много думаю об Исламе – я думаю о себе. Что я делаю во время боя? Очевидно, что я грэпплер, поэтому я не собираюсь говорить: «О, он грэпплер – поэтому я не могу бороться». Конечно, я буду пытаться это делать. При этом я знаю, как наносить удары, и буду также использовать этот компонент. Я чувствую себя комфортно везде.



Если я захочу бороться, я буду бороться. Если я захочу нанести удар, я нанесу его. Я могу делать всё, поэтому я не беспокоюсь», — сказал Дариуш во время интервью для RT Sport в «Инстаграме».

Дариуш и Махачев сразятся 27 февраля следующего года.