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Блахович высказался о возможном следующем сопернике

Блахович высказался о возможном следующем сопернике
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказался о возможном поединке с представителем Австрии Александром Ракичем.

«Я не выбираю противников. Может быть, это будет Александр Ракич. Это был бы хороший бой. Он очень сильный боец. Все, кто входит в топ-10 UFC, в пятёрку лучших, потрясающие оппоненты, и драться с любым из них — настоящее удовольствие. Ракич был бы хорошим вариантом для следующего боя, но посмотрим», — приводит слова Блаховича MMA Fighting.

Напомним, последний поединок Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил Блаховича сдаться.

Ранее Гловер рассказал, как проходила его подготовка к этому бою.

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