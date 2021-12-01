«Дядя Дана, готовь 50 штук». Мухаммад Мокаев подписал контракт на первый бой в UFC

21-летний уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство этой страны, подписал контракт на первый поединок в UFC.
«Подписал контракт на турнир, который пройдёт в Лондоне. Дядя Дана, готовь 50 штук! Пора разносить этих скучных пацанов в этом дивизионе», — написал Мокаев в своём «инстаграме».
Мокаев и его отец Мурад бежали из России без денег, только с сумкой одежды, а летом 2012 года на 28 дней оказались в центре для беженцев в Ливерпуле. Оттуда их перевезли в дом в Уигане. Через некоторое время отец Мокаева настоял, чтобы сын каждый день посещал спортивные секции с целью держаться подальше от улиц и различных компаний. Там Мокаев познакомился с борьбой и стал чемпионом Великобритании по борьбе и чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу.
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