Бывшая чемпионка UFC Никко Монтаньо подверглась жестокому нападению
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Бывшая чемпионка UFC Никко Монтаньо рассказала, что недавно стала жертвой жестокого нападения, после которого была госпитализирована.
«Сегодня ночью Джастин Уотсон встал мне на шею и пинал меня по лицу, после чего начал засовывать мои волосы в свой кулак и обматывать их об угол кровати. Мне удалось вырваться на мгновение, и я побежала по коридору без одежды, крича о своей жизни. К счастью, кто-то из отеля услышал об этом и пришёл мне на помощь. Я застряла в Техасе, очень напугана, и не знаю, где он может находиться», — написала Монтаньо в «сториз» своего «инстаграма».
«Я в больнице, и мне очень повезло, что у меня есть техника и сила, чтобы защитить себя», — добавила позже 32-летняя спортсменка.
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