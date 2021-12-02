Бывшая чемпионка UFC Никко Монтаньо подверглась жестокому нападению

Бывшая чемпионка UFC Никко Монтаньо рассказала, что недавно стала жертвой жестокого нападения, после которого была госпитализирована.

«Сегодня ночью Джастин Уотсон встал мне на шею и пинал меня по лицу, после чего начал засовывать мои волосы в свой кулак и обматывать их об угол кровати. Мне удалось вырваться на мгновение, и я побежала по коридору без одежды, крича о своей жизни. К счастью, кто-то из отеля услышал об этом и пришёл мне на помощь. Я застряла в Техасе, очень напугана, и не знаю, где он может находиться», — написала Монтаньо в «сториз» своего «инстаграма».

«Я в больнице, и мне очень повезло, что у меня есть техника и сила, чтобы защитить себя», — добавила позже 32-летняя спортсменка.