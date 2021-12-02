Дана Уайт: никто не хочет драться с Чимаевым. Готовы только писать что-то в соцсетях

Президент UFC Дана Уайт поделился мнение об известном шведском бойце Хамзате Чимаеве.

«Хамзат Чимаев — один из самых плохих парней, с которыми я когда-либо сталкивался, и он готов драться с кем угодно. Его не волнуют сроки и прочие вещи.

Никто не хочет драться с этим парнем. Все готовы выйти только в социальные сети и сказать то-то и то-то. Но когда действительно доходит до дела, никто не хочет драться с Хамзатом Чимаевым. Я их не виню. Но в конце концов, когда ты профессиональный боец, ты должен смотреть на такого парня, как Чимаев, как на огромную возможность», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.