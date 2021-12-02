Президент UFC Дана Уайт заразился коронавирусом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что заразился коронавирусом. Бизнесмен стал тест на COVID, он дал положительный результат. По словам Уайта, инфекцию он и члены его семьи могли подхватить во время поездки на День Благодарения. Также президент UFC рассказал, что решил воспользоваться советами комментатора ММА Джо Рогана. Ранее Роган рассказывал, что использовал набор средств от коронавируса, в который входили различные лекарства.



«Мы поехали в Мэйн ко мне домой на День Благодарения. Это наша традиция. Там кто-то был заражён, мы вернулись, сдали тесты, все дали положительный результат. Вся наша семья.



Я побрызгал эвкалиптом и ничего не почувствовал. Я открыл бутылку эвкалипта, начал нюхать, ничего. Пропало обоняние. После этого я взял телефон и позвонил Джо Рогану», — сказал во время подкаста The Jim Rome Уайт.



В связи с заражением Уайт не сможет присутствовать на турнире UFC Vegas 44. По словам президента UFC, он уже вакцинировался от коронавируса.

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