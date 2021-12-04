Хилл отправил в нокаут Скоггинса на турнире Bellator 272

На продолжающемся в Коннектикуте (США) турнире по смешанным единоборствам Bellator 272 в ночь на субботу, 4 декабря, в рамках основного карда завершился бой между кандцем Джошом Хиллом и американцем Джаредом Скоггинсом.
Поединок завершился уже в первом раунде, когда 35-летний канадский боец красивым ударом правой руки отправил 26-летнего Джареда Сконнигса в нокаут.
Ранее на турнире прошёл ряд боёв. В предварительном карде участвовал в том числе россиянин Александр Шаблий, который встретился с американцем Бобби Кингом. Бой между 28-летним российским бойцом и 37-летним американцем продлился все три раунда и завершился победой Шаблия единогласным решением судей.
В главном событии Bellator 272 американец Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в бою с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи.
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