Альдо одержал победу в поединке с Фонтом в главном противостоянии UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся главный бой турнира UFC Vegas 44 (on ESPN 31). В поединке сошлись именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории.



Победу в противостоянии единогласным решением судей праздновал Альдо.

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Ранее Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал представителя Новой Зеландии Брэда Ридделла. Сразу после победы, во время интервью, Физиев вызвал на бой знаменитого американского актёра Винса Вона.



Ранее, на UFC 265, Альдо также единогласным решением судей одолел Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.