Названы имена бойцов, получивших бонусы за участие в турнире UFC Vegas 44

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы за лучший бой и лучшее выступление на турнире UFC Vegas 44, проходившем в ночь с 4 на 5 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ими стали 6 участников соревнований. Каждый из них получил денежное вознаграждение в размере $ 50 тыс. Имена бойцов сообщила пресс-служба UFC в «твиттере» организации.



Бонус за лучший бой вечера — Шеянн Байс — Мэллори Мартин (победа Байс)



Бонусы за лучшее выступление вечера:



Рафаэль Физиев (победил нокаутом представителя Новой Зеландии Брэда Ридделла)

Клэй Гуида (праздновал победу в бою с Леонардо Сантосом)

Крис Кёртис (одолел Брендана Аллена)

Джамал Хилл (победил Джима Крута)

В главном бою турнира, напомним, Жозе Альдо единогласным решением судей победил Роба Фонта.