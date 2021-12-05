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Ян — о победе Альдо: я говорил после нашего боя, что он побьёт любого в этом весе

Ян — о победе Альдо: я говорил после нашего боя, что он побьёт любого в этом весе
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на победу экс-чемпиона промоушена в полулёгком весе, представителя Бразилии Жозе Альдо, которую он одержал в поединке с американским бойцом ММА пуэрториканского происхождения Робом Фонтом. Альдо и Фонт сражались на турнире UFC Vegas 44.

«Поздравляю тебя, King Rio. Я говорил после нашего боя, что он побьёт любого в нашем весе», — подписал Ян фото, размещённое в «сториз» его «инстаграма».

Напомним, Альдо добился победы в противостоянии с Фонтом единогласным решением судей. Сразу после боя Жозе заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.

Ранее Пётр отреагировал на победу представителя Киргизии Рафаэля Физиева на том же турнире.

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