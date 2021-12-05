Пётр Ян отреагировал на победу Рафаэля Физиева

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «твиттере», где поздравил киргизского бойца Рафаэля Физиева с победой, которую он одержал в поединке с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом.



«Мои поздравления Рафаэлю Физиеву», — написал Ян.



Напомним, Физиев добыл победу, после того как отправил Ридделла в нокаут в третьем раунде.

Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел первое поражение в пяти поединках. Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.



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