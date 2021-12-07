«Я победил его однажды. Дам ему ещё один шанс». Клэй Гуида вызвал Нейта Диаза на бой

Ветеран UFC Клэй Гуида после победы в бою с бразильцем Леонардо Сантосом на турнире UFC Fight Night (on ESPN 31) вызвал на бой Нейта Диаза.
«Я хочу оставаться активным. Там всё ещё есть один чувак с хорошим именем. Я победил его однажды. Но дам ему ещё один шанс. Нейт Диаз, я знаю, что ты там. Ты не можешь убежать. Ты не можешь спрятаться. Я знаю, что ты откажешься от боя. Возможно, ты даже не узнаешь, что мы хотим драться с тобой снова. Но если ты когда-нибудь захочешь сделать это, приятель, я дам тебе шанс. Так что просто дай мне знать», — приводит слова Гуиды MMAJunkie.
Клэй Гуида и Нейт Диаз впервые встретились ещё в январе 2009 года на UFC 94, где Гуида победил раздельным решением судей. На тот момент это стало первым поражением Диаза в UFC.
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