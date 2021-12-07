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«Я победил его однажды. Дам ему ещё один шанс». Клэй Гуида вызвал Нейта Диаза на бой

«Я победил его однажды. Дам ему ещё один шанс». Клэй Гуида вызвал Нейта Диаза на бой
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Ветеран UFC Клэй Гуида после победы в бою с бразильцем Леонардо Сантосом на турнире UFC Fight Night (on ESPN 31) вызвал на бой Нейта Диаза.

«Я хочу оставаться активным. Там всё ещё есть один чувак с хорошим именем. Я победил его однажды. Но дам ему ещё один шанс. Нейт Диаз, я знаю, что ты там. Ты не можешь убежать. Ты не можешь спрятаться. Я знаю, что ты откажешься от боя. Возможно, ты даже не узнаешь, что мы хотим драться с тобой снова. Но если ты когда-нибудь захочешь сделать это, приятель, я дам тебе шанс. Так что просто дай мне знать», — приводит слова Гуиды MMAJunkie.

Клэй Гуида и Нейт Диаз впервые встретились ещё в январе 2009 года на UFC 94, где Гуида победил раздельным решением судей. На тот момент это стало первым поражением Диаза в UFC.

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