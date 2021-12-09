Оливейра ответил Хабибу, который предсказал победу Порье в бою с бразильцем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о том, что Дастин Порье является фаворитом в бою с бразильцем.
«Люди могут думать всё, что хотят. Каждый раз, когда кто-то говорит мне, что я проиграю, я выхожу и доказываю, что он ошибается.
Если честно, мне всё равно, что говорит Хабиб. Он может говорить всё, что хочет. Он уже на пенсии, так что мне всё равно на его слова», — приводит слова Оливейры BJPenn.
Бой Оливейра — Порье состоится на турнире UFC 269 11 декабря.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.
- 9 декабря 2021
-
19:32
-
18:42
-
17:34
-
16:27
-
15:52
-
15:46
-
14:49
-
14:25
-
12:56
-
11:22
-
10:59
-
10:09
-
09:22
-
09:04
-
04:58
-
04:17
-
00:20
- 8 декабря 2021
-
23:38
-
22:15
-
21:50
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:04
-
18:17
-
17:14
-
17:08
-
16:25
-
14:54
-
14:29
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:21
-
12:17