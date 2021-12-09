Оливейра ответил Хабибу, который предсказал победу Порье в бою с бразильцем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о том, что Дастин Порье является фаворитом в бою с бразильцем.

«Люди могут думать всё, что хотят. Каждый раз, когда кто-то говорит мне, что я проиграю, я выхожу и доказываю, что он ошибается.

Если честно, мне всё равно, что говорит Хабиб. Он может говорить всё, что хочет. Он уже на пенсии, так что мне всё равно на его слова», — приводит слова Оливейры BJPenn.

Бой Оливейра — Порье состоится на турнире UFC 269 11 декабря.



Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.