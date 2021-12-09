Забит Магомедшарипов сломал зуб, играя в страйкбол без маски

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов выложил в своём «инстаграме» фотографию без одного зуба.

По словам спортсмена, он лишился его после игры в страйкбол.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Позже глава промоушена UFC Дана Уайт не смог ответить на вопрос о возможном возвращении в промоушен российского бойца.