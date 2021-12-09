Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Шлеменко

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров дал комментарий по поводу турнира своей организации, который состоится 10 декабря в Москве, а также рассказал, кто может стать следующим соперником бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
«Соперник Фаридуна Одилова дебютирует в промоушене сразу с поединка за пояс? У нас была проблема в этом весе, не могли найти соперника. Тем не менее Энок Торрес — достойный соперник, будет серьёзное противостояние.
Александр Шлеменко? Думаю, он не успел бы восстановиться после своего последнего боя, а Фаридун давно не дрался. Думаю, если Одилов защитит пояс, в ближайшем будущем его соперником может стать Александр Шлеменко. Торрес уже дрался в России, я смотрел его бои. Старались найти достойного соперника.
Не было ли варианта привлечь Марсио Сантоса к бою с Одиловым? Знаете, Марсио Сантос в прошлый раз так жёстко нас подвёл. В этот раз мы даже не стали рисковать. В прошлый раз он не смог сделать не то что килограмм-два, он не сумел семь килограммов скинуть к бою. Фаридун должен драться, если он выиграет, у него будет серьёзное противостояние со Шлеменко. Это будет однозначно. Примерно март-апрель, думаю», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
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