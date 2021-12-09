«Не вижу в этом смысла». Уайт ответил на вопрос о третьем бое Шевченко — Нуньес
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что не собирается организовывать третий бой между чемпионкой лиги в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и чемпионкой UFC в двух дивизионах Амандой Нуньес.
«Я много думал об этом. Вы знаете, они обе невероятны в своих весовых категориях. Они уже дрались дважды. Зачем делать это снова? Я не вижу в этом смысла», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Первый бой Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.
Напомним, в ночь на 26 сентября Шевченко в шестой раз защитила чемпионский титул, нокаутировав Лорен Мёрфи в четвёртом раунде.
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