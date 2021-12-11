«Уже возвращался». Лебедев объяснил, почему не собирается возобновлять карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев объяснил, почему он не испытывает желания вернуться в профессиональный бокс.
«Желания вернуться нет. Я уже один раз возвращался. Почувствовал свои физические кондиции. Знаете, на какого-то Басту меня хватит. И на таких как он, на десять хватит. Но драться с себе подобными, уже не те рефлексы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
41-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.
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