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«Уже возвращался». Лебедев объяснил, почему не собирается возобновлять карьеру

«Уже возвращался». Лебедев объяснил, почему не собирается возобновлять карьеру
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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев объяснил, почему он не испытывает желания вернуться в профессиональный бокс.

«Желания вернуться нет. Я уже один раз возвращался. Почувствовал свои физические кондиции. Знаете, на какого-то Басту меня хватит. И на таких как он, на десять хватит. Но драться с себе подобными, уже не те рефлексы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

41-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.

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