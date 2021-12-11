Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и защитил титул WBA

Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и защитил титул WBA
Комментарии

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол одержал победу над соотечественником Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).

Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт ещё два боя в 2022 году на территории России. Эти поединки будут главными событиями турниров RCC Boxing Promotions. Точные даты и соперники пока не определены.

Бой в Екатеринбурге для Бивола стал первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021