Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и защитил титул WBA

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол одержал победу над соотечественником Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).



Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.



Ранее сообщалось, что Бивол проведёт ещё два боя в 2022 году на территории России. Эти поединки будут главными событиями турниров RCC Boxing Promotions. Точные даты и соперники пока не определены.



Бой в Екатеринбурге для Бивола стал первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.