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Аманда Нуньес сенсационно проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269

Аманда Нуньес сенсационно проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269
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В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенья.

32-летняя Пенья провела удушающий прием во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе.

33-летняя Аманда Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Ранее в рамках основного карда боец из Новой Зеландии Кай Кара-Франс победил соперника из США Коди Гарбрандта.

Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца стало 23 победы в 31 поединке.

В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.

Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? LIVE! Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? LIVE!
UFC 2021. UFC 269, Лас-Вегас, США
Аманда Нуньес - Джулианна Пенья (W)
12 декабря 2021, воскресенье. 07:45 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
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Аманда Нуньес
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