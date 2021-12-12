Аманда Нуньес сенсационно проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенья.



32-летняя Пенья провела удушающий прием во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе.



33-летняя Аманда Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.



Ранее в рамках основного карда боец из Новой Зеландии Кай Кара-Франс победил соперника из США Коди Гарбрандта.



Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца стало 23 победы в 31 поединке.



В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.