Хабиб — Тухугову: братка, ты всё знаешь сам. Пусть аллах благословит твой брак

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где обратился к известному бойцу смешанных единоборств Зубайре Тухугову.
«Братка, ты всё знаешь сам. Пусть аллах благословит твой брак и бережёт от всего плохого. Потом, как освободишься — позвони мне, просто пообщаемся», — написал Нурмагомедов.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.
Ранее о целесообразности возможного решения Нурмагомедова возобновить карьеру высказались российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков и известный боец Вячеслав Василевский.
- 12 декабря 2021
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