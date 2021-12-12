Хабиб — Тухугову: братка, ты всё знаешь сам. Пусть аллах благословит твой брак

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где обратился к известному бойцу смешанных единоборств Зубайре Тухугову.



«Братка, ты всё знаешь сам. Пусть аллах благословит твой брак и бережёт от всего плохого. Потом, как освободишься — позвони мне, просто пообщаемся», — написал Нурмагомедов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.



Ранее о целесообразности возможного решения Нурмагомедова возобновить карьеру высказались российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков и известный боец Вячеслав Василевский.