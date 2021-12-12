Василевский оценил целесообразность возвращения Хабиба для боя с Оливейрой

Известный боец Вячеслав Василевский поделился мнением о целесообразности возобновления карьеры экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым для того, чтобы сразиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Сейчас постоянно кто-то будет появляться. Хабибу теперь до 50 лет возвращаться? Какая-то ненужная интрига. Он же ушёл не вчера, прошло определённое время. Кто-то будет появляться, становиться непобедимым. Это же не значит, что надо до старости выскакивать и всем доказывать обратное. Хабиб, когда выступал, уже показал, что был непобедим.



Как будто повестись на провокации. Понятно, что люди стареют: время одних уходит, других приходит, так будет всегда. Потом время Оливейры уйдёт, это нормальная система», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Оливейра одолел американца Дастина Порье на турнире UFC 269, состоявшемся в ночь с 11 на 12 декабря мск.