Василевский оценил целесообразность возвращения Хабиба для боя с Оливейрой

Известный боец Вячеслав Василевский поделился мнением о целесообразности возобновления карьеры экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым для того, чтобы сразиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Сейчас постоянно кто-то будет появляться. Хабибу теперь до 50 лет возвращаться? Какая-то ненужная интрига. Он же ушёл не вчера, прошло определённое время. Кто-то будет появляться, становиться непобедимым. Это же не значит, что надо до старости выскакивать и всем доказывать обратное. Хабиб, когда выступал, уже показал, что был непобедим.
Как будто повестись на провокации. Понятно, что люди стареют: время одних уходит, других приходит, так будет всегда. Потом время Оливейры уйдёт, это нормальная система», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Оливейра одолел американца Дастина Порье на турнире UFC 269, состоявшемся в ночь с 11 на 12 декабря мск.
- 12 декабря 2021
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