Оливейра на русском обратился к Хабибу после победы над Порье

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра отреагировал на поздравления бывшего российского бойца смешанных единоборств и экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб поздравил Оливейру с победой, одержанной им в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 269.



«Большое Вам спасибо», — написал Оливейра.

Пост можно посмотреть на странице Чарльз Оливейра в «Твиттере».

Напомним, Оливейра праздновал победу удушающим приёмом, который он провёл в третьем раунде.

Ранее в соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.