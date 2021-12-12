Оливейра на русском обратился к Хабибу после победы над Порье
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра отреагировал на поздравления бывшего российского бойца смешанных единоборств и экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб поздравил Оливейру с победой, одержанной им в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 269.
«Большое Вам спасибо», — написал Оливейра.
Пост можно посмотреть на странице Чарльз Оливейра в «Твиттере».
Напомним, Оливейра праздновал победу удушающим приёмом, который он провёл в третьем раунде.
Ранее в соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.
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