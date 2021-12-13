«Поздравляю, чемпион». Пётр Ян обратился к Ломаченко после боя с Комми

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поздравил украинского боксёра Василия Ломаченко с победой в бою с представителем Ганы Ричардом Комми.

«Поздравляю, чемпион», — написал Ян под постом Ломаченко в «инстаграме».

Напомним, Василий Ломаченко провёл бой с Ричардом Комми ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.



У Ломаченко после победы над Комми стало 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.