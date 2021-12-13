Хабиб рассказал о проведении турниров Eagle FC в США

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу проведения турниров своей лиги Eagle FC в США.

«У нас там есть очень серьёзная инфраструктура, большая студия, которую мы строили в течение года. Нам не нужно будет летать по городам и проводить в разных местах, договариваться с атлетическими комиссиями, чтобы мы могли проводить турниры. У нас будет домик в Майами Eagle FC. Мы будем на месте принимать, на месте проводить. И у нас очень серьёзная команда. У нас нет такого, что офис в России проводит турниры в Америке. У нас в Америке есть отдельный офис. Так что я даже думаю, что у Шамиля (Завурова. — Прим. «Чемпионата») будет такой вызов, потому что будет некая конкуренция между Eagle FC в Америке и здесь в России, кто лучше проведёт турнир.



Ризван Магомедов руководит (турниром в Америке), он давно в теме, он практически знает весь мир, всё сообщество ММА, нужных людей. Так что мы скоро выйдем кардом 15-го числа. Я думаю, что этот файт-кард будет интересен для многих болельщиков со всего мира», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.