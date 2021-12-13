Хабиб рассказал, как отреагировал на критику Джо Рогана в его бою против Эла Яквинты

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как он отреагировал на критику известного спортивного комментатора Джо Рогана после боя россиянина с Элом Яквинтой.

«Вообще никак (не задела. — Прим. «Чемпионата»). Я вообще очень хорошо отношусь к критике. Просто критика очень хорошо дружит с оскорблениями, они всегда рядом. И вот когда критика переходит в оскорбления, вот это уже другой вопрос. Ну есть же здравая критика, я к этому (нормально. — Прим. «Чемпионата») отношусь. Я вырос в критике. У меня отец был самым большим моим критиком, человек, который никогда меня не хвалил и всегда критиковал. Я вырос с этим и стараюсь тоже критично относиться к своим близким людям. И считаю, что это правильно, потому что как только человек чего-то достигает и ты начинаешь хвалить его, есть велика вероятность, что ты испортишь его.

Поэтому критика должна всегда присутствовать. Ну, конечно, она не должна переходить границы, в оскорбления. Если человек меня критикует и говорит, что мне чего-то не хватает, это не значит, что я должен бычиться на него и говорить: «Нет, я такой идеальный». Так что если человек не может воспринимать критику, значит, у него есть проблема со своей гордостью. У него нет восприятия, принятия тех или иных вещей, которые происходят с ним. А они со всеми происходят, и со мной, и с вами и со всеми людьми, которые здесь сидят», — сказал Хабиб на пресс-конференции.