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Ковингтон: Хабиб так и не подрался с сильным борцом, по его наследию всегда будут вопросы

Ковингтон: Хабиб так и не подрался с сильным борцом, по его наследию всегда будут вопросы
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Американский боец UFC Колби Ковингтон дал комментарий по поводу наследия бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Победа Оливейры отбрасывает тень на наследие Хабиба. Он так и не побился с действительно сильным борцом, который мог дать ему отпор, с тем, кто хорош во всех аспектах: в ударке, борьбе, болевых и защите. Так что насчёт наследия Хабиба всегда были и будут сомнения.

В целом у него был интересный путь, но были и простои в карьере. Он получал хорошие бои с бойцами, которые не умели бороться. Также многие считали, что он проиграл парню, с которым тренировался я, — Глейсону Тибау. Хабиб победил раздельным решением, но многие считают, что он проиграл тот бой, так что победа Оливейры действительно подбивает наследие Нурмагомедова», — сказал Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.

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