Ковингтон: Хабиб так и не подрался с сильным борцом, по его наследию всегда будут вопросы

Американский боец UFC Колби Ковингтон дал комментарий по поводу наследия бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Победа Оливейры отбрасывает тень на наследие Хабиба. Он так и не побился с действительно сильным борцом, который мог дать ему отпор, с тем, кто хорош во всех аспектах: в ударке, борьбе, болевых и защите. Так что насчёт наследия Хабиба всегда были и будут сомнения.



В целом у него был интересный путь, но были и простои в карьере. Он получал хорошие бои с бойцами, которые не умели бороться. Также многие считали, что он проиграл парню, с которым тренировался я, — Глейсону Тибау. Хабиб победил раздельным решением, но многие считают, что он проиграл тот бой, так что победа Оливейры действительно подбивает наследие Нурмагомедова», — сказал Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.