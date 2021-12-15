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Сауль Альварес признан лучшим боксёром года по версии WBC

Сауль Альварес признан лучшим боксёром года по версии WBC
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес был признан лучшим боксёром года по версии WBC.

В этом году Альварес провёл три боя — против Авни Йылдырыма, Билли Джо Сондерса и Калеба Планта. Все три поединка завершились досрочными победами Альвареса.

Следующий бой Альварес планирует провести в первом тяжёлом весе. Его соперником станет обладатель титула WBC в этой весовой категории Илунга Макабу.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.

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