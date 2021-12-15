Фьюри не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри опубликовал в своём «твиттере» запись, в котором показал список желаемых соперников на 2022 год.
«С нетерпением жду новых масштабных боёв в следующем году», — написал Фьюри.
Боксёр включил в список пять соперников: Деонтея Уайлдера, Дилиана Уайта, Дерека Чисору и Энтони Джошуа, с которым он хотел бы подраться в следующем году дважды. Любопытно, что Фьюри не включил в список чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO украинца Александра Усика.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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