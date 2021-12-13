«Я красиво побью Тайсона». Усик рассказал о возможном бое с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался по поводу возможного поединка с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся.



Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошёл в сторону. Получается, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта», – сказал Усик на YouTube-канале FightHype.com.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.