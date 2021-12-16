«Не будь трусом». Аскаров бросил вызов Кара-Франсу после его победы над Гарбрандтом

Боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров бросил вызов новозеландцу Каю Кара-Франсу после его победы в бою с Коди Гарбрандтом.

«Адесанья, ты великий чемпион, покажи своему сыночку Кара-Франсу, как это делается. Если он сможет победить меня, никто не сможет ему отказать. Кай, не будь трусом.

Надо послать Кая Кара-Франса в Дагестан на один год, чтобы он научился бороться. Может быть, он сможет бороться со мной после того, как я буду издеваться над ним, как над ребёнком», — написал Аскаров в своём «твиттере».

Напомним, Аскаров провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. В UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.