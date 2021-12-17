Гэтжи поделился ожиданиями от потенциального поединка с Оливейрой

Американский боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от потенциального поединка с чемпионом организации в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.
«В конце концов, если мои удары окажутся не лучше, чем у Чарльза Оливейры, то я облажаюсь. Я в этом великолепен, но он невероятно опасен в ударке. Но мне лучше быть лучше, чем он, иначе я окажусь лицом к лицу с серьёзными проблемами», — цитирует Джастина Гэтжи ESPN.
В последнем поединке Оливейра встречался с американцем Дастином Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.
Что касается Гэтжи, то он в последний раз сражался на турнире UFC 268, где ему противостоял экс-чемпион Bellator, соотечественник Майкл Чендлер. Победителем из той битвы вышел Джастин. Для Гэтжи та победа стала 23-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.
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