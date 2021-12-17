Артур Бетербиев выложил пост после проблемного взвешивания

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о процедуре взвешивания перед боем с американцем Маркусом Брауном. Бетербиев провалил первую попытку, а со второй показал на весах 175 фунтов, уложившись в лимит весовой категории.
«Не с первой попытки, но вес сделан! Первое взвешивание показало 175, 2 фунтов — это перевес на 200 паунтов (90 гр), но зато второе — 175 ровно. Один день до боя», — написал Бетербиев.
Фото можно посмотреть на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».
Оппонент Бетербиева показал на весах 174,6 фунта, успешно пройдя взвешивание с первой попытки.
Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.
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