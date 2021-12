Опубликованы судейские записки первых 8 раундов поединка Бетербиева и Брауна

В «твиттере» появились судейские записки первых восьми раундов боксёрского поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном, который в ночь на 18 декабря по московскому времени прошёл в Монреале (Канада).

Согласно этим записям, которые опубликованы в «твиттере» Still Loyal To The Soil, в первых шести раундах бой носил конкурентный характер. В седьмой трёхминутке россиянин активизировался и отправил соперника в нокдаун. А уже в дебюте девятого раунда отправил американца в нокаут.



Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл свой 17-й бой в карьере.



Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Бетербиев считался фаворитом схватки, но россиянин заставил понервничать фанатов, едва не провалив взвешивание и, таким образом, чуть не лишившись титулов ещё до боя.



Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Свой предыдущий бой он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, этот поединок состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается Брауна, то у него 24 победы при двух поражениях.