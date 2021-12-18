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Бетербиев после победы над Брауном поблагодарил Рамзана Кадырова

Бетербиев после победы над Брауном поблагодарил Рамзана Кадырова
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о победе над американцем Маркусом Брауном, выразив благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Дорогие друзья! Мы с вами одержали 17 победу! Она была нелёгкой, но главное — итог! От всей души благодарю моего дорогого брата, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который поддержал не только тёплыми словами, но и молитвами!

Также хочу выразить благодарность тренерскому составу, моим друзьям и близким за безграничную поддержку! Все ваши пожелания обязательно прочту! Сейчас отдых, а потом будем разбирать бой. Договорились?» — написал Бетербиев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».

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