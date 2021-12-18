Бетербиев после победы над Брауном поблагодарил Рамзана Кадырова
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о победе над американцем Маркусом Брауном, выразив благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Дорогие друзья! Мы с вами одержали 17 победу! Она была нелёгкой, но главное — итог! От всей души благодарю моего дорогого брата, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который поддержал не только тёплыми словами, но и молитвами!
⠀
Также хочу выразить благодарность тренерскому составу, моим друзьям и близким за безграничную поддержку! Все ваши пожелания обязательно прочту! Сейчас отдых, а потом будем разбирать бой. Договорились?» — написал Бетербиев в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
15:35
-
14:47
-
14:37
-
13:57
-
13:48
-
13:30
-
12:17
-
12:00
-
11:50
-
11:10
-
10:56
-
10:16
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:16
-
08:55
-
08:50
-
08:34
-
07:57
-
07:26
-
06:06
-
05:24
-
04:52
-
04:27
-
04:19
-
04:16
-
04:04
-
02:36
-
02:21
-
01:00
-
00:18
- 17 декабря 2021
-
23:14
-
22:34
-
21:22
Партнерский контент