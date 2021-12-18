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Сайтиев — о победе Бетербиева: в этом есть большая заслуга Кадырова

Сайтиев — о победе Бетербиева: в этом есть большая заслуга Кадырова
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Трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, а ныне депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев поздравил чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, россиянина Артура Бетербиева с победой, которую он одержал в бою с американцем Маркусом Брауном.

«17 боёв, 17 побед, 17 нокаутов. Только что наш прославленный и непобеждённый чемпион Артур Бетербиев не оставил шансов своему сильному сопернику Маркусу Брауну и одержал заслуженную победу нокаутом в 9-м раунде.

Все мы знаем, как сильно болеет, переживает и с давних пор поддерживает Артура глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, и, несомненно, есть его большая заслуга в этой победе. Поздравляю Артура с уверенным триумфом и желаю ему удачи и успехов в следующих боях!» — написал Сайтиев в своём «инстаграме».

Бой Бетербиева и Брауна прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени и завершился в девятом раунде, когда россиянин отправил соперника в нокаут.

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