Льюис нокаутировал Докоса в первом раунде главного боя турнира UFC Вегас 45

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199), в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 36-летний американец Деррик Льюис и его 32-летний соотечественник Крис Докос.
Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Льюиса уже на отметке 3.36 в первом раунде.
Видео ярких моментов боя Деррик Льюис – Крис Докос доступно на «Чемпионате».
Деррик Льюис оправился после поражения от Сириля Гана на турнире UFC 265, прошедшего в августе этого года. Всего на его счету 26 побед в ММА при 9 поражениях. Докос прервал свою победную серию, которая насчитывала 4 боя, — он потерпел 5-е поражение в карьере при 9 победах.
Напомним, в соглавном бою турнира сошлись представители полусредней весовой категории – 38-летний американец Стивен Томпсон и его 33-летний соотечественник Белал Мухаммад. Поединок завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).
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