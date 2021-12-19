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Эррол Спенс сразится сразу за три титула

Эррол Спенс сразится сразу за три титула
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Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс проведёт бой с чемпионом WBA в полусредней весовой категории Йорденисом Угасом. Об этом в своём «твиттере» рассказал президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса.

Ожидается, что поединок Спенса и Угаса состоится в феврале или марте следующего года.

Напомним, Спенс последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей одержал победу в поединке с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией. Вместо него выступил Угас, который в итоге победил Пакьяо единогласным решением судей, отобрав у него пояс WBA. Отметим, что этот поединок стал первым для филиппинца за 25 месяцев. После боя Пакьяо заявил, что ему необходимо подумать о своём будущем в боксе.

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