Бетербиев назвал условие, при котором согласится на бой с Альваресом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о возможности проведения поединка с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«Послушайте, конечно, я открыт для боя с Саулем, если он захочет вернуться в полутяжёлый дивизион. Я всегда хочу драться с лучшими, а он отличный боец», — приводит слова Бетербиева BoxingSscene.
Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении
Бетербиев последний бой провёл с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.
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