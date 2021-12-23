Александр Емельяненко вышел в эфир в странном состоянии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел в эфир своего «инстаграма». 40-летний спортсмен подводил своего конкурса, и многие из его подписчиков заподозрили Александра в том, что он находится в нетрезвом состоянии.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.