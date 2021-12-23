Заслуженного тренера России уволили с работы и предложили должность водителя автобуса

Заслуженного тренера России Владимира Рощенко, воспитанником которого является Сергей Ковалёв, уволили из Центра спортивной подготовки по боксу и предложили ему подработать водителем автобуса.
«Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь. Обидно, что уведомление с предложением перейти на должность водителя автобуса мне вручил мой воспитанник, Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего боксу полвека, это оказался удар ниже пояса огромной силы. Мы много говорим о воспитании молодого поколения, но что увидели молодые тренеры? Я честно трудился на благо бокса и своей страны, в честь побед моих учеников неоднократно звучал гимн России. И вместо почёта и уважения на старости лет мне предлагают оказаться за рулём автобуса. Это горько и трагично…», — написал Владимир Рощенко в обращении на имя президента России Владимира Путина.
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