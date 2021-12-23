Бивол высказался о противостоянии Усика с Джошуа

Российский боксёр Дмитрий Бивол высказался о поединке между украинцем Александром Усиком и британским боксёром Энтони Джошуа. Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



«Джошуа был у меня лидером, потому что он дрался дома, он физически сильнее и тоже подвижный, у него достаточно скорости.



Меня удивило в Усике то, как он настроился на этот бой. Надо отдать ему за это должное. Мне очень понравился настрой, с которым он вышел.



Как только начался поединок, стала видна колоссальная разница в опыте боёв между Джошуа и Усиком. Александр навязал ему своё, а Энтони всё делал под дудку Усика. Джошуа стоял, ходил, прицеливался – это как раз то, что было нужно. Он пытался с ним боксировать. Все карты были на стороне Усика.



Усик много весил и двигался. За это отдаю ему должное, он молодец. Но я всегда знал, что он функционально крепкий. Ему хватает физики, чтобы делать неприятно своим соперникам, а вот функционально он, конечно, превосходит намного.



В реванше я буду думать по-другому: что должен выиграть Усик, а не Джошуа, как я считал перед первым боем. Мне кажется, что всё будет на стороне Усика», — цитирует Бивола Sports.ru со ссылкой на интервью YouTube-каналу «Боксёрская ПРАВДА Pro».