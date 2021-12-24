Сын Вячеслава Дацика привёл подробности своего избиения, объяснив мотив напавшего мужчины

Ярослав Дацик, сын бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, выступил с комментарием после инцидента в Москве. Напомним, вчера, 23 декабря, стало известно, что Ярослава избили после конфликта, случившегося в подъезде многоэтажки. Позже личность напавшего была установлена, его задержали.
«Я поднимался по лестничной клетке, ко мне подошёл человек. Скорее всего, он был под чем-то. И он решил, что мы пришли за ним. Я уже не понимал, что происходит, и пытался объяснить ему, что пришли мы не за ним.
А потом началась драка. Причём я никакого физического вреда ему не нанёс. Он на меня напал, потому что у него поехала кукуха, или я не знаю, что там с ним случилось. Он решил, что я пришёл за ним и его ищу. Ну а у меня теперь всё лицо в отеках и есть швы. Также я не могу теперь нормально принимать пищу», — приводит слова Ярослава РЕН ТВ.
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