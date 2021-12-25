Команда Джейка Пола сделала предложение экс-чемпиону мира Чавесу-младшему

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший рассказал, что известный американский блогер Джейк Пол вместе со своей командой связался с ним, чтобы договориться об организации боксёрского поединка.

«Джейк Пол и его люди связались со мной по поводу поединка с самим Полом. Я сказал «да». Но есть некоторые нюансы. Мне сказали, что я получу от одного до $ 3 млн плюс плату за просмотры. Но ведь такой бой может собрать миллионы и побить все рекорды, поэтому я ясно дал понять, что соотношение в финансовом плане должно быть 50/50. Тогда я соглашусь на бой.



Кроме того, следует держать в уме, что мне придётся подняться в категорию до 190 фунтов. Ведь Джейк Пол — крупный парень, а вес многое значит, так что это рискованно. Его люди захотят увидеть, как я проиграю. Но я знаю, как нокаутировать его. Просто хочу справедливого к себе отношения», — приводит слова Чавеса-младшего Fightnews.