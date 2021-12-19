Здесь вам не UFC. Экс-чемпиона главной лиги мира вырубил простой блогер

Тайрона Вудли приводили в чувства несколько человек. Вы всё ещё смеётесь над Джейком Полом?

В Тампе (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в ходе которого прошло несколько фрик-поединков. Главное событие шоу также в большей степени перекликалось с поп-боем. Известный в США блогер Джейк Пол, который, невзирая на все насмешки и хейт пытается строить карьеру в боксе, встретился с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Это была уже вторая схватка соперников. Впервые они сошлись в августе 2021 года. Тогда Пол, оказавшись на грани поражения, сумел переломить ход встречи и добыл победу раздельным решением судей. После этого он запланировал очень хайповый поединок с братом Тайсона Фьюри Томми. Именно с британцем должен был подраться Джейк в Тампе. Но у того возникли проблемы со здоровьем. Ситуацией тут же воспользовался ветеран ММА Вудли, не только получивший шанс получить реванш, но и быстро срубить неплохой гонорар, с учётом этого Вудли фактически принял бой на коротком уведомлении. Это делало его ещё большим аутсайдером у букмекеров.

В Вудли не верили не только по этой причине. Во-первых, нужно помнить, что, будучи даже чемпионом UFC, он не был хорош в стойке. Ну а теперь и подавно. Вудли де-факто на пенсии и просто развлекается такими противоречивыми схватками, так что слабо верилось в то, что Тайрон вдруг подтянул работу в стойке. На прогнозы букмекеров влиял и исход первой схватки, и, конечно, разница в возрасте. В общем-то, всё говорило в пользу американского блогера.

Статус фаворита он начал подтверждать с первых минут. Заметно превосходя соперника в габаритах, Пол перерабатывал его с дистанции и уверенно забрал два раунда. Но в третьем раунде Вудли проснулся. Тайрон начал выходить на удобную для себя дистанцию и доносил до Пола множество ударов. Масла в огонь подливало и то, что у Джейка открылась сечка на лбу.

Почувствовав кураж, Тайрон продолжил оказывать прессинг на соперника и в четвёртом раунде снова переигрывал соперника. Джейк пытался спасаться в клинче и вязать оппонента, но Вудли более чем эмоционально и эффективно пресёк эти попытки. Тайрон попросту поднял и бросил Пола на канвас, по-видимому, вспомнив своё прошлое в ММА.

Права на видео принадлежат Showtime. Видео доступно на странице Showtime Boxing в «Инстаграме».

В целом же, бой после четырёх раундов получался равным. В пятой трёхминутке оба боксировали в невысоком темпе. А уже в шестом отрезке наступила драматичная развязка. Ещё один равный раунд проходил спокойно, но всё решило мгновение. Вудли начал готовить атаку слева и непредусмотрительно отвёл руку от челюсти. Пол, словно умудрённый опытом профи, заметил прореху в обороне противника и тут же выбросил мощнейший правый сбоку. Тайрон рухнул на канвас лицом вперёд, что является признаком чистейшего нокаута. Таким образом, простой блогер буквально вырубил экс-чемпиона лучшей ММА-лиги мира. Что же, это вам не UFC.

После завершения схватки Джейк принялся неистово праздновать свой успех в компании брата. Что касается Вудли, то его на протяжении 3-4 минут приводили в чувства несколько человек. Вы всё ещё смеётесь над блогером Полом? Кажется, Джейка пора начинать воспринимать более серьёзно.